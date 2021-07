Bolsonaro tem alta depois de 5 dias internado em SP

O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta neste domingo (18) depois de ficar 5 dias internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratar uma obstrução intestinal. Segundo o boletim médico, “Ele seguirá com acompanhamento ambulatorial pela equipe médica assistente”.

No sábado (17), postou em sua conta no Twitter um vídeo crítico ao governo cubano, que enfrentou uma série de protestos nesta semana. Na montagem, criticou os governantes da ilha e o apoio ao regime dado pelos ex-presidentes Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Do leito do hospital, o presidente fez live com apoiadores que participaram de uma “motociata” em Manaus (AM), realizada no sábado. Na gravação, ele agradeceu os apoiadores na região e disse que o país precisa de mudanças na política.

“Queria estar no meio de vocês. Essa presença de vocês, mesmo com a minha ausência, reflete que todos nós estamos na mesma luta pelos nossos direitos, garantia da nossa liberdade e unidade do nosso país”, declarou Bolsonaro.

Antes da alta, Bolsonaro também participou virtualmente de inauguração de uma agência da Caixa Econômica Federal em Missão Velha (CE). Na ocasião, disse que seu problema de saúde é consequência da facada que levou em 2018, durante a campanha eleitoral.

“Estou bem, graças a Deus. O problema que eu tive, no início dessa semana, foi em função ainda da facada que eu recebi em 2018. É questão de aderência. De vez em quando trava o intestino, mas graças a Deus não foi preciso [de cirurgia]. Estou louco para voltar a trabalhar, rever os amigos e botar o Brasil pra andar”, afirmou o presidente na live transmitida no Facebook e no YouTube.

ALTA ESPERADA

O cirurgião Antonio Luiz Macedo afirmou a jornalistas no sábado (17) que o presidente Jair Bolsonaro teria alta do hospital no domingo (18). O presidente terá de seguir uma dieta específica e para evitar a formação de gases no sistema digestivo.

O médico do presidente disse que o funcionamento do sistema digestivo de Bolsonaro foi normalizado. Disse que há chances de o presidente estar apto para trabalhar no Palácio do Planalto já na segunda-feira (19).

(Com informações Poder360)