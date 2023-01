Bebê de 7 meses morre por asfixia após engasgar com bexiga

Um bebê de sete meses morreu na manhã desta sexta-feira (27), após engasgar com uma bexiga enquanto brincava. O acidente ocorreu na Avenida Brasil Central, Bairro Santo Antônio, em Campo Grande.

Informações preliminares indicam que por volta das 8h da manhã o pai acordou e foi preparar o café da manhã enquanto o menino brincava na sala, no local haviam algumas bexigas vazias, segundo os país, a criança sempre brincava com os objetos sob supervisão.

Em poucos segundos em que a criança ficou sem supervisão, acabou engolindo a bexiga e foi encontrada caída de bruços. O pai, que é militar e possui noções de primeiros socorros, encontrou a criança e realizou manobras de ressuscitação, mas não obteve êxito e o bebê acabou vindo a óbito.

Delegado da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), Roberto Morgado explica que as informações iniciais foram coletadas com os envolvidos, mas a princípio os país não irão prestar depoimento devido ao estado de abalo emocional em que se encontram.

“Fizemos a perícia, entrevistamos as primeiras pessoas, os país estão bem abalados e considerando que não há indícios da participação deles na morte, nós não vamos ouvi-los de imediato”, destacou.

A Depca, Samu, Polícia Militar, Polícia Civil, equipe da perícia e a funerária estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe.

Com informações da repórter Mylena Fraiha.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.