Motorista morre após perder o controle e ser arremessado de veículo

Um homem, ainda não identificado, morreu na tarde de ontem (26), após sofrer um acidente na MS-382, que dá acesso a Gruta do Lago Azul, em Bonito, a 245 quilômetros de Campo Grande.

A vítima conduzia uma picape e teria perdido o controle da direção, tendo saído da pista, momento em que foi arremessado para fora do carro.

De acordo com informações do portal Bonito Mais, o acidente aconteceu próximo ao polo da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), quase chegando ao perímetro urbano de Bonito. O condutor trafegava em sentido a cidade, quando perdeu a direção do veículo, atravessou a pista, passando por cima de uma vala e ultrapassando a cerca de proteção, até colidir contra o solo.

O Airbag do veículo chegou a ser acionado, mas o motorista estava sem o cinto de segurança e foi arremessado para fora do carro. Ele morreu na hora. A perícia e as Polícias Civil, Militar e Guarda Municipal estiveram no local.

