Batata-inglesa teve alta de 11,23%, segundo pesquisa do IPCA de outubro

Em análise do jornal O Estado, valor médio encontrado nos supermercados da Capital é R$ 4,71

O quilo da batata-inglesa ficou 11,23% mais caro na lista de compra dos consumidores, conforme apontou o último IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado ontem (10), pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Estatísticas e Geografia).

O centro de pesquisa destacou ainda altas do subgrupo Alimentação no domicílio no mês de outubro, para a cebola (8,46%), frutas (3,06%), arroz (2,99%) e carnes (0,53%).

Em Campo Grande, a média de preço para a batata foi de R$ 4,71, conforme a pesquisa de preço de alimentos da cesta básica, produzida semanalmente pelo jornal O Estado, que compara os preços entre seis estabelecimentos. Entre os seis supermercados visitados, a variação de preço foi de 58,05%, sendo os valores encontrados por R$ 3,79 e R$ 5,99.

Já a cebola, com 104,25%, teve a maior variação de preço entre os estabelecimentos, custando R$ 3,99, valor mais em conta e por R$ 8,15, preço máximo. A média calculada foi de R$ 6,06.

Dando continuidade à pesquisa de preço, na sessão de mercearia o pacote de arroz de 5 kg obteve a média de R$ 24,15. Número que, na semana passada, estava R$ 0,78 mais barato (23,47). Nesta semana, o valor do alimento vendido oscila entre R$ 26,39 a R$ 21,69, variou 21,67%.

O pacote de feijão Bem-Te- -Vi, de 1 kg, apresentou, nessa semana, a média de R$ 5,18. O valor encontrado nas prateleiras dos mercados foi de R$ 4,89 (Atacadão) e R$ 5,79 (Pires), a variação apontada foi 18,40%.

A média de preço para o óleo Concórdia de 900 ml foi de R$ 5,04, sendo vendido, ao menor preço, por R$ 4,75, e maior valor encontrado foi de R$ 5,59. A variação entre os seis supermercados, atacadistas e varejistas, foi de R$ 17,68%.

A cartela com 12 unidades de ovos teve o preço médio de R$ 8,44, tendo o menor custo a R$ 7,79, no Fort e o maior preço de R$ 9,90, no Assaí.

A variação obtida foi 27,08%.

Outro produto que cai bem com pão no café da manhã, a margarina Qualy de 500 g, teve preços que variam de R$ 6,99 a R$ 9,98. O que resulta uma variação de 42,78%, já a média de preço é de R$ 8,55.

No setor de açougue, a pesquisa considerou o quilo do frango congelado, sendo vendido de R$ 7,99 à R$ 12,99 (62,58%). A média de preço foi de R$ 10,10, no quilo.

Outra proteína foi o coxão mole a vácuo, que apresentou uma média de preço de R$ 33,44. Os valores encontrados foram de R$ 29,98 no quilo, e o preço máximo de R$ 34,99, uma variação de 16,71%.

Produtos de higiene e limpeza

A média de preço indicada pela pesquisa para o papel higiênico de folha dupla com 12 unidades ficou em R$22,54. O produto teve uma variação de 89,79%, os preços variam de R$28,45 a R$14,99.

O sabão em pó Omo, de 1,6 kg, apresentou variação de 31,75%. Sendo vendido por R$ 24,90, no Nunes e R$ 18,90, no Comper e Fort, a média ficou no valor de R$ 22,21.

Outro produto que teve uma expressiva variação nos pontos de comércio foi o sabonete Lux de 90 g, tendo o menor valor de R$ 1,99 e máximo por R$ 3,29. O preço médio obtido foi R$ 2,61.

