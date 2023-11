Saiba o que é Síndrome do Intestino Irritável

O QUE É?

A SII (Síndrome do Intestino Irritável) é um distúrbio dos movimentos normais dos intestinos, que não está relacionado a lesões da parede do intestino ou a alterações dos processos bioquímicos, tem evolução crônica, que causa desconforto ou dor tipo cólica na barriga (abdômen), cursando com diarreia ou prisão de ventre (constipação intestinal). É uma condição muito comum na população, cerca de 20% são acometidos, sendo que as mulheres são mais propensas a terem a Síndrome do Intestino Irritável do que os homens.

QUAIS AS CAUSAS DA SII?

Não foram encontradas alterações nos exames de biópsia intestinal, nos exames de sangue ou em exames de colonoscopia, que pudessem justificar a Síndrome do Intestino Irritável. Alguns fatores fisiológicos alterados são observados nos pacientes com SII:

– aumento da percepção da dolorosa, como na presença de uma distensão intestinal na presença de aumento dos gases, há uma amplificação da sensibilidade a nível cerebral, que resulta em um quadro de dor aumentada; – alteração da motilidade intestinal, que pode se dar por um movimento mais lento do intestino (constipação) ou mais rápido (diarreia).

Essas alterações podem estar relacionadas à ingestão de alimentos gordurosos, açúcares encontrados em alimentos e bebidas (bombons, sorvetes, frutas em conservas, iogurte e chocolates);

– fatores psicossomáticos

– há uma relação muito direta entre as funções cerebrais e os intestinos. Transtornos como ansiedade, depressão, situações de estresse emocional, são observados em pacientes com a SII. É comum observar, nesses pacientes, a ocorrência de distúrbio do sono, como insônia e sono interrompido.

QUAIS OS SINTOMAS?

Com frequência, os pacientes com SII se queixam de dor na barriga em pontadas ou cólicas após alimentação, o que gera um desconforto abdominal. Ouros sintomas são referidos:

– Distensão abdominal;

– Aumento do ruído dos movimentos do intestino (meteorismo);

– Aumento dos gases e flatulência; – Melhora da cólica após a evacuação;

– Diarreia e/ou constipação por pelo menos 3 meses, consecutivos ou não;

– Presença de muco nas fezes. Caso apresente sangue nas fezes, emagrecimento, febre ou outro sintoma diferente e persistente, a investigação médica deve ser aprofundada, para avaliar a presença de outras doenças.

COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO?

O diagnóstico é essencialmente clínico, pois não existem exames laboratoriais que comprovem a Síndrome do Intestino Irritável. A partir dos sintomas, como: dor tipo cólica no abdômen, que melhora pelo menos parcialmente após a defecção; dor em cólica após a ingestão de alguns alimentos; períodos de cólica com diarreia e/ou constipação, auxiliam o médico a fazer o diagnóstico da SII.

Os exames laboratoriais devem ser realizados com o objetivo de investigar a presença de alguma doença inflamatória, infecciosa ou tumoral. Assim, exames de sangue e de imagem devem ser realizados.

TEM TRATAMENTO?

O tratamento de ser realizado visando os fatores desencadeantes e os sintomas da SII. – Dor em cólica – é recomendado o uso de antiespasmódicos e analgésicos;

– Diarreia

– o uso de medicamentos que diminuam os movimentos intestinais e antibióticos em alguns casos mais resistentes;

– Constipação

– dietas laxativas, ricas em fibras e uso de medicamentos laxativos;

– Depressão, ansiedade, distúrbio doo sono, estresse emocional – também devem ser tratados com medicamentos apropriados e também o acompanhamento com psicoterapia;

– Evitar os alimentos que a pessoa tenha percebido que piora ou desencadeia o quadro de SII, como alimentos gordurosos, leite e derivados, vegetais que podem aumentar a presença de gases, como repolho, batata-doce, feijão, etc.;

– Evitar bebidas com cafeína e de conteúdo alcoólico;

– Evitar o tabagismo. Realizar exercício físico regularmente tem se mostrado de grande auxílio terapêutico. Diante da persistência dos sintomas gastrointestinais, procure um médico gastroenterologista para uma avaliação clínica.

E-mail: [email protected]. Site: www.institutoreumato.com.br.

Professor titular da Famed da UFMS, professor do curso de pós-graduação de saúde e desenvolvimento do Centro-Oeste, da UFMS; coordenador do programa de residência médica em reumatologia, do Humap/Ebserh/UFMS; titular da cadeira 23, da Academia Brasileira de Reumatologia.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.