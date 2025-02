Azul Linhas Aéreas suspende voos em Três Lagoas a partir de março

A Prefeitura de Três Lagoas recebeu, nesta semana, um ofício da Azul Linhas Aéreas comunicando a suspensão temporária de seus voos na cidade, com início programado para 10 de março. A decisão segue a linha de ajustes operacionais adotada pela companhia em outras localidades do país e afeta diretamente a conectividade aérea da região.

A empresa informou que a limitação da frota de aeronaves foi a principal razão para a paralisação das atividades no Aeroporto de Três Lagoas, sem fornecer previsão de quando as operações serão retomadas. A Azul não detalhou se outras alternativas estão sendo consideradas para garantir o atendimento aéreo à cidade.

Diante do anúncio, a Prefeitura de Três Lagoas se manifestou, esclarecendo que a decisão foi tomada unilateralmente pela companhia aérea e reafirmou que o município está em condições viáveis para a manutenção dos voos comerciais. A administração municipal expressou preocupação com os impactos da suspensão e tem buscado apoio junto ao Governo do Estado e ao setor industrial local para encontrar soluções que garantam a continuidade do serviço aéreo na cidade.

Com o objetivo de minimizar os efeitos da suspensão, a Prefeitura de Três Lagoas já adotou algumas medidas. Uma delas foi a realização de uma reunião com representantes das indústrias locais, onde se discutiu a possibilidade de compra antecipada de passagens. A ideia é tornar a operação aérea mais atrativa para a Azul ou para outras companhias aéreas que possam demonstrar interesse em operar na cidade, visando manter a conectividade para os moradores e o setor industrial.

A suspensão dos voos representa um desafio para a cidade de Três Lagoas, que tem no transporte aéreo uma importante ferramenta de conexão logística, tanto para o comércio local quanto para o deslocamento de trabalhadores e empresários. A administração municipal tem reforçado sua disposição em buscar alternativas que não apenas restabeleçam os voos, mas também garantam um serviço de qualidade e eficiência para a população.

Até o momento, a Prefeitura segue aguardando novas reuniões com a Azul Linhas Aéreas e outras partes envolvidas para discutir as próximas etapas. A continuidade das negociações será fundamental para reduzir o impacto da suspensão e, se possível, trazer novas empresas para operar em Três Lagoas.

