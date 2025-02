Brasil recebe mais de 194 mil migrantes em 2024, com destaque para a Venezuela

O Brasil registrou a chegada de cerca de 194.331 migrantes em 2024, segundo dados divulgados pela Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O fluxo migratório tem se intensificado, refletindo uma tendência crescente de pessoas buscando melhores condições de vida e oportunidades no país.

A principal motivo para a chegada de migrantes foi a reunião familiar, que contabilizou 16.567 solicitações de abrigo. Além disso, a busca por trabalho e investimentos foi responsável por 14.507 justificativas, seguida pela motivação de estudo, com 8.725 solicitações.

Outros motivos que levaram migrantes ao Brasil incluem a missão religiosa (2.300 pedidos), a fixação de residência em fronteiras (1.966) e o acolhimento humanitário, com 4.317 solicitações.

Venezuelas lideram o fluxo migratório

Dentre as nacionalidades que mais chegaram ao Brasil, os venezuelanos continuam sendo os mais numerosos, com 94.726 pessoas acolhidas por meio da Operação Acolhida, um programa do governo brasileiro para a integração de migrantes vindos da Venezuela. A operação tem sido fundamental para proporcionar assistência e facilitar a inclusão de venezuelanos no Brasil, principalmente em estados do norte e nordeste, onde a crise migratória tem gerado desafios tanto para os migrantes quanto para as autoridades locais.

Refugiados no Brasil

Em 2024, o Brasil também registrou 68.159 solicitações de reconhecimento de condição de refugiado. Desses pedidos, 13.632 foram concedidos, enquanto 24.887 foram extintos, 28.890 arquivados e 318 indeferidos. A Venezuela continua a ser o país com o maior número de refugiados reconhecidos no Brasil, somando 12.726 pessoas. Outros países com destaque no número de refugiados incluem o Afeganistão, com 283 reconhecimentos, e a Colômbia, com 121 refugiados.

O Brasil tem adotado medidas de acolhimento humanitário e busca integrar os migrantes por meio de políticas públicas voltadas à saúde, educação e inclusão social. No entanto, a chegada contínua de migrantes, especialmente da Venezuela, tem gerado desafios tanto para as autoridades quanto para as cidades que recebem essas populações.

O Ministério da Justiça tem trabalhado junto a organizações internacionais e locais para garantir que o processo de acolhimento seja conduzido de forma eficiente, oferecendo assistência social, moradia e oportunidades de trabalho. Esses números refletem a tendência global de migração forçada, motivada por crises econômicas, políticas e humanitárias em várias partes do mundo.

