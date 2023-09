Avião faz pouso forçado em área rural após pane no motor

Um avião de pequeno porte caiu por volta das 13h, de hoje (5), em uma área rural de Selviria, a 399 quilômetros de Campo Grande. Uma pessoa que estava como passageiro, despareceu e até o momento não foi localizado.

Segundo informações do site Acontece Selviria, o avião acabou caindo na região da Véstia, a 75 quilômetros de Três Lagoas.

Informações do piloto a Polícia Militar é que a aeronave teria saído de Ituiutaba, quando ocorreu uma pane no motor. Uma outra pessoa que estaria no avião não foi localizado. Apesar do susto, não houve feridos.

Segundo a polícia, a aeronave que tinha destino a cidade de Três Lagoas foi guinchada e transportada para a delegacia, onde será periciada e logo após devolvida ao proprietário.

