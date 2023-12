Bioparque do Pantanal funcionará em horário especial no feriado da Independência

A população de Campo Grande, que deve aproveitar o feriadão passeando pela Capital, podem incluir no roteiro a visitação no Bioparque Pantanal. O maior aquário de água doce do mundo estará coim as portas abertas em horário especial, no feriadão do Dia da Independência (7).

Além dos mil agendamentos via online, o local abrirá mais de mil vagas para visitação. Ao todo, serão duas mil vagas no dia 7 de setembro. Lembrando que as vagas disponíveis para este dia serão apenas pelo site.

O horário de visitação é das 8h30 às 14h30, sendo que o último horário de entrada às 13h30. O espaço tem capacidade de atender duas mil pessoas por dia.

Para realizar o agendamento, é preciso se cadastrar pelo site do Bioparque Pantanal.