Avanço de frente fria causa instabilidade em MS

A previsão do tempo para esta sexta-feira (10) indica tempo com sol e variação de nebulosidade. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao avanço de uma frente fria oceânica, que favorece o transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Para a Capital, é esperada temperatura mínima de 21°C e máxima de 28°C. Em Dourados e Anaurilândia, os termômetros devem marcar de 21ºC a 29ºC. No Bolsão, a mínima prevista é de 22ºC e a máxima de 28ºC. No Pantanal, Corumbá registra mínima de 23ºC e máxima de 29ºC.

Em Aquidauana, a mínima deve ser de 23ºC e a máxima de 31ºC. Porto Murtinho terá a maior máxima no Estado, com 32ºC. Ainda de acordo com o Centro, até 22 de março espera-se acumulados de chuva acima de 150 mm, com destaque para as regiões central, sudoeste, norte e nordeste do Estado.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos, entre 40-60 km/h. O aviso vale para todo Mato Grosso do Sul, até o fim da manhã de hoje, com possibilidade de ser renovado.