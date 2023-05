Autor de estupro contra comerciante na Capital, adolescente é identificado

O autor de um estupro contra uma mulher, de 55 anos, em uma loja de roupas no bairro Nova Lima, foi identificado como um adolescente de 14 anos. O crime ocorreu no dia 18 de abril e desde então o autor estava sendo procurado; a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) chegou a divulgar um vídeo do adolescente, gravado por câmeras de segurança, para auxiliar nas buscas.

As investigações duraram aproximadamente 20 dias. O adolescente foi qualificado e irá responder por atos infracionais equivalentes aos crimes de roubo na forma tentada e estupro consumado. Ele teria sido apreendido após a polícia receber uma denúncia anônima, na manhã de segunda-feira (8). Por não se enquadrar em situação flagrante, o jovem não foi preso.

Políciais da Deam investigaram a residência do autor e encontraram as roupas utilizadas por ele no dia do crime: uniforme escolar da rede estadual, calça jeans, casaco preto, mochila = e botas, itens também identificados por meio das imagens da câmera de segurança e pela vítima durante depoimento.

O crime

No dia 18 de abril, uma mulher, de 55 anos foi socorrida após ter sido estuprada dentro do próprio comércio, no bairro Nova Lima. Ela foi deixada amarrada pelo autor após o crime.

Em depoimento na polícia, a mulher relatou que chovia muito no dia do crime e o suspeito entrou na loja para se proteger. Ele usava uma camiseta escondendo o rosto e capuz. Após entrar no estabelecimento, o suspeito pediu para experimentar um produto, mas logo em seguida anunciou o assalto, porém ordenou que a mulher fosse até o banheiro do local, onde a violência sexual foi consumada.

A vítima foi socorrida e encaminhada a delegacia especializada, onde passou por exames de corpo de delito e sexológico no Instituto Médico e Odontológico Legal (Imol), na Casa da Mulher Brasileira.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

