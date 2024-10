Atvos oferece 24 vagas de trabalho para unidade de Costa Rica

Oportunidades são para início imediato e o prazo para envio de currículos vai até 4 de novembro

A Atvos, uma das líderes na transição energética no Brasil e no mundo, está com 24 vagas de emprego para a Unidade Costa Rica (UCR), situada na cidade de mesmo nome, no norte de Mato Grosso do Sul. As oportunidades, disponíveis também para Pessoas com Deficiência (PcDs), são para atuação em diferentes áreas, como administrativo, agrícola, manutenção e indústria.

A empresa oferece benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação, seguro de vida, transporte e flex card (para descontos em farmácias), além de Programa de Participação nos Lucros e Resultados Operacionais (PLRO) e prêmio de produtividade e qualidade.

Os interessados têm até o dia 4 de novembro para enviar o currículo atualizado para o e-mail [email protected]. Mais informações pelo telefone (67) 99825-0790. Confira abaixo as vagas disponíveis:

Indústria

⦁ Caldeireiro industrial sênior

⦁ Líder de manutenção industrial

⦁ Mecânico industrial pleno

⦁ Operador pleno em Energia

⦁ Operador sênior em Utilidade

⦁ Operador de calda pronta

⦁ Soldador sênior

⦁ Técnico de instrumentação

⦁ Técnico de laboratório industrial sênior

Agrícola

⦁ Auxiliar agrícola

⦁ Auxiliar de controle de qualidade

⦁ Auxiliar de desenvolvimento agrícola

⦁ Operador de máquina agrícola pleno (necessário CNH C)

⦁ Líder pleno de frente agrícola

⦁ Motorista pleno e/ou sênior (necessário CNH D e E)

⦁ Técnico em Segurança do Trabalho

Manutenção

⦁ Assistente administrativo

⦁ Eletricista automotivo sênior

⦁ Lavador

⦁ Mecânico automotivo júnior e sênior

⦁ Motorista abastecedor (necessário CNH D)

⦁ Soldador automotivo pleno

Administrativo

⦁ Auxiliar de almoxarifado

⦁ Assistente administrativo para almoxarifado.

