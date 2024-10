Quarta-feira será de tempo firme e calor de até 38ºC em MS

Essa quarta-feira (30), deve ser de tempo firme e calorão de até de 38ºC em Mato Grosso do Sul, influência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica altas temperaturas e umidade relativa do ar de 20%. Não são descartadas chuvas e até mesmo tempestades isoladas.

Campo Grande tem previsão de céu claro. A temperatura deve chegar hoje aos 34ºC.

Para a região sul do Estado as máximas desta quarta são de 34ºC em Ponta Porã e de 36ºC em Dourados. Na região pantaneira as máximas são de 38ºC em Porto Murtinho, Aquidauana, Miranda e Coxim, e 37ºC em Corumbá.

Outras máximas para esta terça-feira são de 37ºC em Bonito, 36ºC em Três Lagoas, Água Clara, Maracaju, Naviraí e Ivinhema, 35ºC em Nova Alvorada do Sul e Paranaíba, 34ºC em Nova Andradina e Bataguassu, e 32ºC em Chapadão do Sul.

O Cemtec indica ainda que entre a tarde e noite de sexta-feira e durante o fim de semana há possibilidade de chuvas mais intensas e temporais no Estado.

