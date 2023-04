Cratera interdita trânsito na MS 473

Trecho da MS 473 em Nova Andradina abriu uma cratera em decorrência as últimas fortes chuvas e o local foi interditado pela PRF ( Policia Rodoviária Federal), na última quinta-feira (6), por volta das 23h.

O local está intransitável e foi interditado. Equipes da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) avaliarão os estragos e solucionar os problemas.

Em fevereiro próximo ao local que abriu a cratera, uma erosão também assustou motoristas.

