Atores Tarcísio Meira e Glória Menezes são internados com Covid-19

Os atores Tarcísio Meira, de 85 anos, e a atriz Glória Menezes, de 86, foram internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Os dois foram diagnosticados com Covid-19.

A assessoria de imprensa dos atores informou que Tarcísio precisou ser intubado, enquanto Glória apresenta “leves sintomas”.

Casados desde 1962, os atores receberam a 2ª dose da vacina contra Covid em março deste ano, na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Nenhuma vacina oferece proteção de 100% contra doenças, mas todas reduzem o risco de infecção, hospitalização e morte, principalmente depois da segunda dose.

