Atleta de MS conquista duas medalhas no Pan-Americano Máster de Tênis de Mesa

O sul-mato-grossense Alcides José Cunha Filho, de 56 anos, conquistou duas medalhas no Campeonato Pan-Americano Máster de Tênis de Mesa, realizado entre os dias 2 e 7 de fevereiro de 2026, em Assunção, no Paraguai. O atleta subiu ao pódio nas disputas individual e por equipes, representando Mato Grosso do Sul e o Brasil na competição internacional.

Alcides foi convidado para integrar a única equipe brasileira da categoria Máster Veterano 50-54. O time foi formado por quatro atletas, sendo representantes de Rondonópolis (MT), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Campo Grande. Na competição por equipes, o Brasil conquistou a medalha de prata ao ser derrotado pelo Chile na final.

Segundo o mesa-tenista, a decisão terminou em 3 a 2 para os chilenos, apesar de ele ter vencido todas as suas partidas individuais, incluindo os dois confrontos contra atletas do Chile na final. A definição do título ocorreu na quinta partida, quando um dos companheiros de equipe retornou ao jogo e acabou superado por 3 sets a 0.

Na disputa individual, Alcides teve uma campanha consistente. Ele avançou em primeiro lugar em sua chave, venceu um atleta chileno nas quartas de final e garantiu vaga na semifinal, resultado que já assegurava a medalha de bronze, já que a competição premia dois terceiros colocados.

Na semifinal, o sul-mato-grossense enfrentou outro atleta do Chile e foi derrotado, encerrando sua participação na terceira colocação, ao lado de outro brasileiro.

Para viabilizar a participação no Pan-Americano, Alcides buscou apoio financeiro para custear despesas com hospedagem e alimentação. Uma das ações promovidas foi o “Desafio do Saque de Tênis de Mesa”, realizado na Feira Central de Campo Grande, de quarta a domingo à noite, em que o público era desafiado a devolver de um a cinco saques, com premiações para quem completasse o desafio.

Com 36 anos de dedicação ao tênis de mesa, Alcides acumula mais de 150 títulos ao longo da carreira. Somente no ano passado, conquistou 10 troféus na categoria Veterano, na faixa etária de 40 a 50 anos. Entre as principais conquistas estão o Campeonato Brasileiro Intercolonial de 2004, em Mogi das Cruzes (SP); a Copa Brasil de 2004, em Campo Grande; o Campeonato Paulista de 2001, em Birigui (SP); além de títulos recentes, como as Copas Brasil de Palmas (TO) e de Campo Grande (MS), ambas em 2025, a Copa Brasil de Maringá (PR), em 2024, o Challenge Plus de Caxias do Sul (RS), em 2023, e os campeonatos estaduais de 2023, 2024 e 2025.

