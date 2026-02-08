Brilho, cor e criatividade transformam maquiagens de Carnaval em looks divertidos para fazer em casa

Profissionais de Campo Grande dão dicas práticas e acessíveis para foliões criarem looks divertidos, duradouros e cheios de personalidade, sem precisar de produtos caros

O Carnaval 2026 já está agitando as ruas de Campo Grande, trazendo música, cores e muita criatividade para foliões de todas as idades. A temporada de blocos começou na última sexta-feira (7) e promete se estender até o início de março, com desfiles de escolas de samba marcados para o dia 17, tornando a festa ainda mais vibrante e cheia de atrações.

E, como toda fantasia precisa de um toque especial, a maquiagem se torna peça-chave para completar o visual e garantir que ninguém passe despercebido nos dias de folia. Mas não é preciso investir em produtos caros ou complicados para arrasar: com itens simples que muita gente já tem em casa, é possível criar looks divertidos, cheios de cor e brilho, adequados para o clima quente e às vezes chuvoso da Capital.

Especialistas ouvidos pela reportagem reforçam que, além da criatividade, alguns cuidados básicos com a pele, como o uso de protetor solar e produtos leves, podem fazer toda a diferença. De dicas inspiradas em tendências da internet a ideias personalizadas, há opções para todos os estilos, desde as mais discretas até as mais ousadas, permitindo que cada folião encontre seu jeito único de se expressar na festa.

Invista na sua personalidade

Liliane Alves, de 31 anos, é maquiadora formada pelo Instituto Embelleze desde 2017 e graduada em Estética e Cosmética desde 2020. Com experiência em workshops de grandes marcas como MAC e Catherine Hill, e orientações de profissionais renomadas como Pri Lessa, ela construiu uma carreira sólida em maquiagem artística e criativa, destacando-se no cenário local de Campo Grande.

Liliane reforça a importância de se inspirar antes de criar a própria maquiagem de Carnaval. Segundo ela, cada pessoa tem sua maneira única de se expressar, e ferramentas como o Pinterest oferecem uma infinidade de referências para todos os estilos.

“Minha maior dica para quem quer fazer sozinho uma maquiagem de Carnaval é buscar inspirações. Cada pessoa tem seu estilo, e aplicativos como o Pinterest oferecem ideias variadas. Também vale olhar referências como as maquiagens coloridas e brilhantes de Zara Larsson, assinadas por Sophia Sinot, ou acompanhar influenciadores locais como Maria Catarina. E não podemos esquecer das lojinhas de preço único, que ajudam a montar um kit completo gastando pouco”, explica Liliane.

Já o maquiador Guilherme Ferelli, de 24 anos, descobriu sua paixão pela maquiagem aos 15 anos, experimentando os produtos da mãe. Começou sua trajetória como drag queen e se tornou um profissional autodidata, atuando há sete anos na área. Atualmente, atende no salão Home Beauty Experience e também se especializa como designer de sobrancelhas, combinando criatividade e técnica em seu trabalho.

“O segredo é que não existe segredo! Carnaval é sobre se expressar da maneira que você quiser. Brilho, cores e purpurina são essenciais, não importa se você não tem muita maquiagem em casa, o importante é se jogar e se divertir. No Carnaval não há julgamento: todo mundo pode se expressar livremente”, afirma Guilherme.

Técnicas simples

Liliane compartilha técnicas simples para quem quer improvisar maquiagens criativas sem produtos profissionais. Com dicas práticas, é possível criar efeitos de brilho, cor e destaque nos olhos e no rosto, mantendo segurança e conforto mesmo para iniciantes.

“Para quem quer delineado, a fita durex ajuda a manter os traços iguais nos dois lados. Pedrinhas podem ser aplicadas livremente com cola de cílios, e o glitter escolar não é recomendado, prefira pigmentos soltos, que podem ser fixados com corretivo ou hidratante. Para um glow extra, misture o pigmento ao hidratante facial ou corporal e aplique na pele”, explica Liliane.

Guilherme enfatiza que, para criar maquiagens de Carnaval, não é necessário investir em produtos profissionais ou utensílios sofisticados. Com técnicas simples e criatividade, qualquer pessoa pode destacar brilho, cor e efeitos visuais de forma prática e divertida.

“Não tenha medo de usar suas mãos! Passe uma camada de hidratante no rosto e no colo, pegue o glitter e aplique com os dedos. Você não precisa de pincéis caros ou produtos profissionais para brilhar no Carnaval”, orienta Guilherme.

Maquiagem intacta

Liliane Alves recomenda cuidados simples para manter a maquiagem intacta durante as longas festas de Carnaval, mesmo sem o uso de fixadores ou produtos específicos. Com atenção à preparação da pele e à hidratação, é possível prolongar o efeito da maquiagem e garantir conforto durante todo o dia.

“Lave o rosto com sabonete específico, sempre com água fria, aplique hidratante e não esqueça do protetor solar se for à luz do dia. Beber bastante água também ajuda muito. Evite camadas pesadas de base: use apenas corretivo em pontos estratégicos para corrigir e manter a leveza da pele”, orienta Liliane.

Guilherme Ferelli finaliza que, no Carnaval, a maquiagem deve ser prática e resistente, considerando o calor, a folia e a movimentação intensa. A estratégia ideal envolve simplicidade na preparação da pele e atenção à finalização para garantir que o visual dure durante toda a festa.

“No meu ponto de vista, menos é mais. Use poucos produtos de pele para evitar que derretam, e sele tudo com pó compacto. E se chover? Dê um sorriso e aproveite a chuva!”, aconselha Guilherme.

Serviço: Para contratar os serviços de Liliane Alves, entre em contato pelo WhatsApp (67) 98220-3067. Já para agendar trabalhos com Guilherme Ferelli, incluindo maquiagens carnavalescas, artísticas ou sociais, é possível pelo Instagram @ferellimakeup ou pelo WhatsApp (67) 98124-6093.

Por Amanda Ferreira