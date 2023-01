Quinta-feira será de tempo firme e o retorno do calor em MS

A previsão do tempo para quinta-feira (5) é tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. Conforme informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), há possibilidade de chuvas nas regiões leste e norte do Estado.

Em Campo Grande, a temperatura mínima pela manhã é de 20ºC e a máxima no períoido da tarde será de 29ºC. Na região sudoeste do Estado, mínima de 20°C e máxima de 35°C.Já na região norte, as mínimas variam entre 21/23°C e máximas de até 34°C. Ainda conforme a Cemtec, nas regiões de fronteira pela região sul, os termômetros podem variar entre 18/19°C e máximas de até 30°C.

Devido ao avanço de uma frente fria em Mato Grosso do Sul, os ventos, hoje atuam do quadrante sul, com velocidades entre 30/50km.

