Após cinco dias de buscas, corpo de homem que caiu no Rio Paraguai é encontrado

Após cinco dias de buscas pelo Rio Paraguai, o corpo de um homem de 43 anos que estava desaparecido após cair de uma embarcação foi encontrado na manhã de hoje (28). Ele sumiu na madrugada de sexta-feira para sábado, quando não foi visto pelos tripulantes do barco.

Diante das informações, na manhã do último sábado (24), equipes da Capitania dos Portos com auxílio da Marinha do Brasil iniciaram as buscas por toda superfície do Rio Paraguai. Na tentativa de localização, cães farejadores foram utilizados nas buscas.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Corumbá, o corpo do rapaz foi encontrado na superfície da Marina do Gerson, por volta das 8h.

O corpo será periciado e depois encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), de Corumbá.

