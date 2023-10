Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Se está atrás de um novo emprego ou quer apenas trabalhar com algo diferente, essa é a hora de pedir uma mãozinha para os familiares, mesmo que seja apenas para divulgar o currículo. Com a Lua de mudança para Escorpião nesta manhã, as transformações ganham destaque nesta quarta, seja em casa ou em outras áreas. Só evite gastar demais, ok? As estrelas favorecem negócios que envolvam herança, impostos, etc., mas também avisam sobre prejuízo se agir de maneira precipitada. Novidades picantes prometem abalar a paquera, mas da melhor maneira possível! A vida amorosa conta com uma dose extra de paixão e vocês podem acertar os ponteiros.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Logo cedo, a entrada da Lua em Escorpião coloca os relacionamentos em destaque. Você pode explorar as parcerias com os colegas para botar algumas tarefas em dia, ainda mais se tiverem os mesmos objetivos. Também há chance de ampliar sua rede de conhecidos e estabelecer contato com pessoas que conheceu através das redes sociais. À noite, porém, baixe a guarda e não fique caçando encrenca por causa de detalhes se quiser manter a harmonia com todos ao seu redor. Aposte num bom papo para paquerar e dar aquela levantada na autoestima com novos contatinhos. O diálogo e o companheirismo ajudam a proteger o romance.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Com a Lua de mudança para Escorpião, o seu foco tem tudo para se voltar para o trabalho agora. As estrelas prometem dar um impulso e tanto nas suas finanças, mas vai ser preciso esforço próprio também porque o dinheiro não cai do céu, meu cristalzinho. A boa notícia é que você pode finalmente colher alguns frutos dos esforços que tem feito nos últimos tempos. Aí eu vi vantagem! Só tenha cautela para não se envolver em mil projetos ao mesmo tempo e acabar se sobrecarregando. Com tudo isso, pode faltar pique para outros assuntos e o romance talvez seja prejudicado. Converse com o mozão para ele não se sentir negligenciado, tá? A paquera não tem grandes novidades.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

A Lua brilha em seu paraíso astral logo cedo, Câncer, trazendo um ânimo novo para os seus relacionamentos. O astral é perfeito para lidar com colegas, clientes e novos contatos, fazer um curso que estava querendo e melhorar a interação com as pessoas de um modo geral. Mantenha o foco no que é importante e aposte na diplomacia e criatividade para chegar onde deseja. A sorte também vai sorrir para você — que tal fazer uma fezinha? O romance conta com as melhores vibes e o astral não poderia ser mais perfeito com o mozão! Suas chances de se dar bem na paquera são gigantes e nem a distância será um problema hoje.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Assuntos domésticos ou ligados à família contam com excelentes energias nesta quarta, Leão, graças à entrada da Lua em Escorpião. Preste atenção em seu sexto sentido para descobrir um segredo antigo ou que envolve um parente. No trabalho, seu jeito mais prático será notado, mas a dica é se concentrar em tarefas que podem ser feitas a sós — é aí que você tem chances de brilhar! Se anda pensando em fazer alguns consertos em casa, ou até mesmo mudar de endereço, bora lá colocar as mãos na massa. Um caso escondido pode pegar fogo agora, ainda mais se for com um amor antigo. Já o romance pede menos ciúme e mais sossego.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Logo cedo, a Lua se muda para Escorpião e envia as melhores vibes para a comunicação ou uma viagem rápida ligada ao trabalho. Se não tem planos para sair por aí, foque a atenção em movimentar sua rede profissional, trocando informações importantes e pesquisando sobre novas vagas, por exemplo. As redes sociais podem ocupar boa parte da sua atenção, por isso, deixe para entrar nos seus horários de descanso, meu cristalzinho. Bate-papo ou encontro com os amigos tem tudo para levantar o astral. Numa dessas, ainda pode sair ganhando ao conhecer um crush novo quando menos espera! O romance ganha leveza e a sintonia com o mozão deve crescer.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você começa esta quarta contando com energias superfavoráveis para os seus interesses financeiros, Libra! Claro que será preciso se esforçar, e muito, para desfrutar do reconhecimento que merece, mas o astral não poderia ser melhor para dar aquela arrancada na carreira. Aproveite essas vibes maravigolds para fechar um negócio ou ganhar um bônus extra no trabalho. Os cuidados com a saúde também estão em alta e você pode ganhar elogios se investir na sua imagem. Com tanta coisa para prestar atenção, pode faltar pique para se dedicar mais à paquera hoje. A vida a dois pede cautela com a possessividade, mas as finanças do casal podem sair ganhando.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua chega ao seu signo logo cedo, Escorpião, e promete muita energia para correr atrás de grandes projetos! Ótimo momento para investir em um curso, dedicar um tempo extra aos estudos ou trocar informações e conhecimentos com os colegas no serviço. Se tem planos para viajar, as vibes de hoje não poderiam ser melhores! O seu lado mais aventureiro e o desejo de sair da rotina devem crescer e você pode aproveitar para viver novas experiências no trabalho. Só não vale exigir que tudo seja do seu jeito, inclusive no romance. Aproveite pra blindar a relação com o par e mostrar seu lado mais carinhoso. Você estará irresistível e nem a distância vai esfriar a paquera.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Nesta quarta, a Lua passa a infernizar seu signo e pode exigir um pouco mais de equilíbrio emocional da sua parte para lidar com os assuntos do dia a dia. A boa notícia é que você terá jogo de cintura para encarar mudanças e imprevistos de última hora, Sagita. Sua intuição também fica mais forte e pode te ajudar a descobrir um segredo ou indicar o melhor caminho a seguir quando estiver em dúvida. Planos para uma reforma em casa, mudança de endereço, etc., podem ser discutidos com a família à noite. Encontro com um antigo amor pode reacender seu interesse e virar algo mais. Confie em sua sensualidade, que estará irresistível, pra encantar o mozão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Com a Lua brilhando em Escorpião nesta manhã, Caprica, o contato com os amigos tem tudo para ficar protegido. As estrelas avisam que poderá contar com o apoio e os conselhos deles para o que precisar. Além disso, os relacionamentos e a sua capacidade de lidar com as pessoas seguem em destaque e você pode tirar proveito disso na hora de cuidar das suas tarefas. Priorize as parcerias e trabalhos que exigem colaboração de outras pessoas, já que seu lado comunicativo tem tudo para brilhar. O romance ganha sintonia, confiança e diálogo, facilitando na hora de se entender com o mozão. Um lance passageiro tem boas chances de se firmar agora.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua está de mudança para Escorpião logo cedo e promete destacar sua ambição. Aliada à sua capacidade para cuidar das tarefas do dia a dia, você tem tudo para brilhar em qualquer área profissional, meu cristalzinho. Pode se preparar para um período de muito trabalho, mas que também conta com excelentes energias para as finanças! Finalmente chegou a sua vez de ter dinheiro no bolso. Se está pensando em disputar uma nova vaga, ou mesmo encontrar um emprego melhor, vá em frente sem pensar duas vezes. Mas concentrar toda a sua atenção na vida profissional pede alguns sacrifícios em outras áreas, inclusive no romance ou na paquera, que ficam em segundo plano hoje.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Você começa esta quarta com mais disposição para se aventurar por aí, Peixes. Esbanjando criatividade, disposição, alto-astral e magnetismo, seu desafio será focar essas qualidades no trabalho e não se distrair no meio do caminho. Tudo indica que fará o maior sucesso na hora de interagir com outras pessoas, seja em uma viagem, por causa de compromissos profissionais ou nas redes sociais. Investir nos estudos ou fazer um curso profissional para melhorar o currículo fica mais fácil agora. Seu jeito descontraído e animado deve atrair vários admiradores e pedidos de amizade, agitando a paquera. Esse astral também contagia a relação amorosa, que fica uma delícia.