Apesar de derrota, torcedores do Brasil planejam curtir a sexta pós-jogo

Com informações dos repórteres Marcos Maluf Com Mariely Barros

Após a derrota amarga por 1 x0 para os Camarões, campo-grandenses que estavam no Shopping Pátio Central assistindo o jogo não desanimaram, pois sabem que o Brasil já está classificado para a próxima fase, e planejam curtir o restante desta sexta-feira (2).

A vendedora Cristiane Andrade, 36, viu a partida na maior parte do tempo agoniada. Ela estava trabalhando no comércio do centro da Capital e saiu para assistir o jogo com os amigos. Ela ainda conta que vai curtir um pagode depois do jogo. “Gostei do jogo e do ambiente do shopping, está bem clima de família.”

Com os mesmos planos, o analista de Recursos Humanos Anderson Luis Carvalho, 29, falou para a reportagem que a sexta-feira continua. “É 17h da tarde ainda. Eu e minha namorada vamos em um pagode, ou assistir um filme talvez.”

Segundo Luis, o Shopping Pátio Central foi uma ótima escolha para assistir o jogo, já que era perto do trabalho e também por ser um ambiente familiar. “Assistir o jogo em público é melhor do que em casa. Dava para ter sido melhor, faltou o Neymar. O Brasil precisa de um criador, falta uma cabeça pensante na jogada.”

“Sobre os próximos jogos, Coreia do Sul é um time rápido, mas conseguimos ganhar tranquilos deles. Quero que o Brasil pegue a Argentina para eliminarmos eles logo”, avalia o analista.

Por fim, o repositor Marcos Paulo Gomes, 18, que também estava serviço antes do jogo, disse que em todo jogo do Brasil fica emocionado, mas que não gostou do resultado. "Vamos lá rendo bilhar depois da partida."