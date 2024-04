Reflore/MS e Sistema Famasul lançam ´12a Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios´ no dia 16 de abril

Durante o evento, serão apresentados dados sobre os incêndios registrados no último ano em MS e as ações programadas para a campanha deste ano

No dia 16 de abril, às 8h30 (pelo horário de MS), será lançada a “12a Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios”, uma iniciativa da Reflore/MS e empresas associadas, com parceria do Sistema Famasul e Senar/MS, e apoio do Governo de MS, Corpo de Bombeiros Militar e Ibama. O evento acontecerá no auditório da Famasul, em Campo Grande-MS.

Com o tema ´Prevenir é combater!´, a décima segunda edição da Campanha busca sensibilizar as populações rurais e urbanas sobre os riscos e impactos sociais, ambientais e econômicos que os incêndios florestais podem gerar, destacando a importância da prevenção e da união de todos.

“Prevenir é combater! A prevenção é o melhor caminho contra os incêndios florestais, por isso anualmente realizamos a Campanha para conscientizar as pessoas da cidade e do campo, levando conhecimento e compartilhando informações por meio de ações educativas, palestras, treinamentos, entre outras. Juntos, podemos fazer a diferença; cada um de nós tem um papel fundamental nesta luta!”, realça Junior Ramires, presidente da Reflore/MS (Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas).

“A intenção é nos anteciparmos à época de grandes incêndios. Com esse trabalho desde cedo, reduziremos os riscos consideravelmente, principalmente nas nossas grandes áreas de florestas plantadas no estado, que vem avançando cada vez mais com a chegada de grandes indústrias. O Sistema Famasul atua na Campanha há quase dez anos, em parceria com as instituições e os produtores rurais, que sempre estão atentos e capacitados, por meio do Senar/MS, para combater o fogo.”, disse Marcelo Bertoni, presidente do Sistema Famasul.

Durante o lançamento serão apresentados dados sobre os incêndios registrados nos últimos anos em Mato Grosso do Sul, as ações que serão realizadas na Campanha deste ano e os esforços que os agentes e empresas do setor de base florestal têm feito no estado para prevenir e combater os focos.

Com informações da Ascom Reflore/MS e Sistema Famasul.

