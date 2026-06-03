Aldeias afetadas por surto de chikungunya recebem 2 mil cestas básicas em Dourados

Famílias indígenas das aldeias Jaguapiru e Bororó, na Reserva de Dourados, recebem auxílio emergencial diante do avanço da doença e da insegurança alimenta

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por meio da Superintendência Regional de Mato Grosso do Sul (Sureg/MS), acompanhou, entre segunda (1º) e quinta (04), a distribuição de 2 mil cestas de alimentos a famílias indígenas da região de Dourados, Mato Grosso do Sul, afetadas pelo surto de chikungunya.

A operação ocorreu no âmbito da Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos (ADA), formalizada pela Portaria nº 4/2025.

Voltada às comunidades da Reserva Indígena de Dourados, o objetivo foi de oferecer uma resposta emergencial à situação de extrema vulnerabilidade social e de insegurança alimentar e nutricional agravada pela doença na região. Supervisionou a entrega pela Conab o superintendente regional do estado, Aguinaldo Moraes Dias, e o encarregado do setor de programas institucionais e sociais de abastecimento, Abdalla Mahamad Abdo.

A Conab ficou responsável pela logística e pela distribuição das cestas, com a mobilização de três caminhões próprios. Esta foi a primeira operação específica voltada ao surto de chikungunya na região, caracterizada como uma força-tarefa emergencial inédita do governo federal, e o planejamento inicial prevê três etapas de atendimento, nos meses de abril, maio e junho, com possibilidade de prorrogação ou ampliação conforme o monitoramento do surto pelo comitê de crise e pelos ministérios envolvidos.

Cada etapa corresponde à entrega de 2 mil cestas, sendo a de junho, a terceira etapa.

Cada cesta distribuída pesa 21,5 quilos e é composta por arroz beneficiado (10 kg, em dois pacotes de 5 kg), feijão carioca tipo 1 (3 kg), farinha de mandioca (1 kg), flocos de milho (1 kg, em dois pacotes de 500 g), óleo de soja (uma unidade de 900 ml), açúcar cristal (1 kg), leite em pó integral (1 kg, em dois pacotes de 500 g), macarrão espaguete (1 kg, em dois pacotes de 500 g), sal refinado (1 kg) e quatro unidades de sardinha em lata.

O público atendido inclui diretamente 2 mil famílias indígenas das aldeias Jaguapiru e Bororó, o que contempla as etnias Guarani Kaiowá, Terena e Guarani Ñandeva. Está prevista a entrega total de 6 mil cestas, distribuídas em três etapas que envolvem os meses de abril, maio e junho, sendo esta a terceira.

O critério adotado para definir o público atendido foi o de famílias em situação de extrema vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, agravada pelo surto de chikungunya nas comunidades indígenas.

O mapeamento e o levantamento das famílias foram realizados pelas equipes de saúde da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) em conjunto com lideranças locais.

O aporte inicial previsto para viabilizar a distribuição é de R$ 500 mil, oriundos do governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Além da Conab, participam da ação o próprio MDS, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), a Sesai, vinculada ao Ministério da Saúde, e a Defesa Civil, compondo uma resposta conjunta à situação enfrentada pelas aldeias.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram