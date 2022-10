Adolescentes recebem hoje a vacina contra chikungunya

Campo Grande está participando de um estudo pioneiro, voltado para o desenvolvimento de uma vacina contra a chikungunya. O estudo é feito com adolescentes entre 12 e 17 anos no Hospital-Dia do Universitário. A primeira etapa da pesquisa já começou e, até o momento, já conta com dez voluntários.

As vacinas começam a ser aplicadas a partir de hoje (13), na Capital. De acordo com o pesquisador e infectologista Júlio Croda, somente depois do resultado desses exames, e estando em boas condições de saúde, é que o voluntário pode ser então vacinado.

“A vacina é um imunizante de vírus atenuado, simular à CoronaVac, por exemplo. A chikungunya é uma doença grave, mais do que a dengue, e com esse estudo saberemos se a vacina irá gerar resposta imunológica, se irá produzir anticorpos contra a doença.”

Ainda segundo Croda, já nesta semana – com os exames com os resultados considerados normais – os adolescentes já podem receber o imunizante. Após a imunização, estes deverão ser acompanhados por 12 meses, para que os efeitos sejam estudados.

O estudo é patrocinado pelo Instituto Butantan Brasil e, ao todo, dez centros do país estão participando da pesquisa, que deseja recrutar 750 adolescentes voluntários.

Serviço:

Os jovens que quiserem participar do estudo podem entrar em contado pelo número (67) 99257-5021. Vale lembrar que é necessária a autorização dos pais.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado do MS.

