Em parceria com 15 empresas, Emprega CG “Mês do Trabalhador” será realizado no dia 2 de maio

Em alusão ao Dia do Trabalhador, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) vai realizar uma edição especial do Emprega CG no dia 2 de maio. Com 15 empresas parceiras confirmadas e oferta de mais de 500 vagas em diferentes áreas e funções, a ação acontecerá na sede da Funsat, das 8h às 14h. As equipes de RH dos empregadores estarão presentes para realizar entrevistas e tirar dúvidas sobre as vagas.

São parceiros nesta edição do Emprega CG: Assaí; Ághil; Drogasil; Telemont; Comper; Fort Atacadista; Supermercado Pires; Luppa administradora; Morhena RH; Grupo Enzo; E Pro Estágio; Atacadão; Big Beef; JBS e Funcional.

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta aos candidatos que compareçam à ação portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência. Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585 (ramal 5836).

Serviço

Emprega CG “Mês do Trabalhador”

Data: 02/05/24

Horário: 8h às 14h

Local: Funsat

Endereço: Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória

Com Informações PREFCG

