Pollon confirma que PL estuda seu nome para prefeitura da Capital

Na entrevista a uma rádio da Capital nesta manhã de sexta-feira (26), confirmou que pode ser o candidato a prefeitura da Capital.

Eleições 2024 já é pauta nos bastidores partidários do Estado, e o deputado Marcos Pollon (PL), afirma que é soldado do partido, que vida política é pautada pelos interesses do PL e trouxe uma revelação.

Durante a entrevista a radialista perguntou que Bolsonaro apoia Pollon (PL), ao cargo da prefeitura de Campo Grande e questionou o candidato.” Sou cauteloso com as posições que adoto, não estou deputado federal por anseio pessoal e sim por um grupo político. Nao durmo pensando nisto, mas se for algo que contribua com um grupo político forte , aceito com o encargo. É um sim se tiver dentro da conjuntura eu nao vou fugir aos desafios. “, explicou Pollon.

Pollon deixa no ar sobre possível apoio e construção da Adriane Lopes (Patriota), com objetivo de construir um grupo forte de direita. “Fortalecimento da direita se para isto eu tiver que sair para prefeito, vereador, venho é uma construção para algo maior”

Indagado sobre o que Capital precisa ele afirmou que a maior preocupação na Capital é a zeladoria, mobilidade urbana. “Acredito que poderia ser melhor e seu eu vier como candidato pretendo pessoas técnicas comprometidas com a gestão, fechamento de torneira para a folha que está inchada e pesada e focar o cuidado na Saúde” defendeu Pollon.

Ele aproveitou e afirmou que Campo Grande tem como estar dentro dos maiores IDH do país.

Sobre a gestão atual da prefeita Adriane Lopes ele foi claro em dizer que não sabe dizer porque não conhece de perto e não iria falar algo que não conhece, mas afirmou que ela carrega heranças passadas de más gestões.