Agetran vai monitorar congestionamentos na rotatória da Coca-Cola

[Texto: Kamila Alcântara, Jornal O Estado de MS]

Passar pela rotatória das avenidas Gury Marques com Senador Antônio Mendes Canale, a famosa “Rotatória da Coca-Cola” em Campo Grande, por volta das 7h de segunda-feira, é um teste de paciência. Na manhã de ontem (25), no pontilhão do Estádio Morenão já era possível avistar o congestionamento em todos os sentidos e os motoristas associam isso ao dia da semana e aos dias mais nublados.

Frentista de um posto de gasolina neste ponto, Wingrid Lorrane, 28, testemunha “de camarote” as confusões no trânsito. “Durante o restante da semana, o trânsito fica lento por conta de alguma colisão leve ou confusão de faixas mesmo dos motoristas, mas nas segundas é inexplicável o quanto aumenta o fluxo de veículos aqui”.

Já o motoboy Alecssandro Espinosa, 33, aposta na mudança do tempo. A Capital começou a semana nublado, com garoa fina e registrando 21°C, o que pode ter estimulado os campo-grandenses a saírem de casa com os veículos próprios ou evitar motocicletas.

“Eu acredito que é só esfriar um pouquinho que as pessoas que têm carro e não usam no dia-a-dia, resolver ir trabalhar com eles ou deixam as motos. Fora que amanheceu garoando”, aposta o entregador.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou que foi observado um movimento intenso na região durante a manhã, por isso enviou uma equipe de técnicos para fiscalizar a situação e tentar identificar o problema para que não volte a acontecer.

“Segundo o Psicólogo do Trânsito da Agetran Renan da Cunha Soares Junior, não existem dados que comprovem que na segunda-feira o trânsito seja mais lento ou caótico e é sim um problema isolado”, completa a Agência. Nesta terça-feira (26), o local será monitorado pela equipe ais uma vez.

