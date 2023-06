Doceira aposenta dom e inicia Brechó Plus Size

Há 11 anos trabalhando com confeitaria, Danielle Beltran resolveu mudar de segmento e iniciou um novo projeto em sua vida que é vender peças de brechó, porém Plus Size. Ela que é Plus achou nesse segmento a oportunidade de mostrar que é possível quebrar o padrão de beleza e ser influencer.

“É gratificante mudar a vida de outra mulher que se sente realizada e dando oportunidade dessa mulheres se empoderarem em meu brechó. Meu brechó é com horário marcado e sábado será a segunda edição com direito a um delicioso café da manhã”, contou a empresária.

As amantes de brechós, agora poderão encontrar lindas peças usadas e também novas no brechó da digital influencier Danielle Beltran. Ela que teve a honra de ganhar peças do estilista Gugliatto, quem veste a atriz Fabiana Carla fará um bazar especial no próximo sábado (10), na Capital, a partir das 10h.

Beltran contou que haverá peças com 10% a 50% de desconto. Haverá roupas, acessórios e calçados, além de um delicioso café para as primeiras clientes. O endereço é: Rua xororo 135 casa 110, condomínio lidia bais.

Bairro morada verde

