Acidente na BR-060 deixa motociclista em estado grave

Na noite de sexta-feira (12), um acidente na BR-060, próximo a Sidrolândia, deixou um motociclista de 38 anos, que não teve a identidade divulgada, ferido em estado grave após uma colisão com um caminhão na região da Inpasa, a cerca de 71 quilômetros de Campo Grande.

Segundo publicação do portal O Pantaneiro, as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. O motociclista foi encontrado no local do acidente com múltiplas fraturas, e seu estado de saúde foi classificado como crítico pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.

No local do acidente havia bastante sangue espalhado e a motocicleta estava caída no meio da pista. As fraturas nos braços eram evidentes, e havia preocupações com a possível amputação de uma das pernas da vítima. Diante da gravidade dos ferimentos, foi necessário o transporte urgente do motociclista para a Santa Casa de Campo Grande, onde ele recebeu atendimento médico especializado. Até o momento, não há informações sobre o estado atual da vítima.

Quanto ao condutor do caminhão envolvido no acidente, não foram divulgadas informações sobre sua identidade ou seu estado de saúde. As autoridades locais estão conduzindo investigações para esclarecer os detalhes do ocorrido.

