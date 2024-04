Acidente interrompe fornecimento de energia e causa transtornos em Campo Grande

Por volta das 6h desta segunda-feira (29), um incidente na Avenida Salgado Filho, em Campo Grande, deixou residências e comércios sem acesso à rede de energia elétrica e resultou na interdição de dois acessos à via, trazendo transtornos à região. Uma carreta que transportava embalagens acabou enroscando nos fios rebaixados de um poste que já estava torto, ocasionando o desligamento da energia e o bloqueio do tráfego.

O motorista da carreta, 47 anos, relatou que não percebeu os fios mais baixos que o normal ao passar pelo local. Assim que notou o que aconteceu, ele precisou deixar o veículo para aguardar a desenergização dos cabos para que a situação seja resolvida.

Como resultado do incidente, dois acessos importantes à avenida, pela Rua Guia Lopes e Rua Argemiro Fialho, foram interditados, impactando o tráfego local. Quatro ônibus do transporte coletivo também ficaram impossibilitados de seguir a rota e estão parados na Avenida Salgado Filho, causando congestionamentos e atrasos.

A situação se agravou ainda mais devido a um acidente anterior, que ocorreu durante a madrugada, quando um veículo colidiu com o poste, fazendo com que ele entornasse. Ainda não foi possível identificar o condutor e o veículo envolvidos, pois o acesso às imagens das câmeras de segurança está impossibilitado pela falta de energia elétrica.

Não há informações sobre feridos até o momento. Até o momento não há informações sobre o prazo para substituição do poste e restabelecimento da energia elétrica.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: