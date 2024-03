Acidente envolvendo carro e ônibus na Júlio de Castilho deixa feridos

Na manhã deste sábado (9), um acidente envolvendo um carro e um ônibus deixou motoristas e uma passageira feridos. A colisão ocorreu por volta das 6h, na Avenida Júlio de Castilho, em frente ao terminal, em Campo Grande.

De acordo com informações fornecidas pelos policiais do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTran), o condutor do carro, um Ford Fiesta, de 25 anos, seguia pela avenida na em direção ao centro, quando foi atingido pelo ônibus que realiza a linha Bairro Zé Pereira, saindo da Rua Gravata para acessar o Terminal Júlio de Castilho.

O motorista do ônibus afirmou aos policiais que o condutor do carro desrespeitou o sinal vermelho, resultando na colisão. No entanto, essa versão ainda não foi confirmada pela equipe responsável pela investigação do acidente. A mãe do jovem condutor, declarou que passageiros do ônibus afirmaram que o transporte público perdeu o freio.

