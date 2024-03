Carga de pneus paraguaios avaliada em R$ 30 mil é apreendida em Nova Andradina

Na manhã de sexta-feira (8), a Polícia Rodoviária Militar (PMR) apreendeu uma carga de 22 pneus paraguaios, avaliados em R$ 30 mil, na rodovia estadual MS-473, em Nova Andradina, município distante 298 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do portal Nova News, o esquema ilegal consistia na aquisição dos pneus no país vizinho, sendo que eram montados em uma carreta e transportados rodando até as cidades de Presidente Prudente (SP) e Maringá (PR). Nestes locais, borracheiros retiravam os pneus para serem comercializados.

O condutor do veículo, autuado em flagrante, informou aos policiais que seu patrão possui uma borracharia em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã. Essa prática é comumente conhecida, onde veículos atravessam a fronteira com pneus velhos e retornam com pneus novos para serem vendidos no mercado interno, sem que haja o pagamento dos devidos impostos.

A ação da PMR resultou na apreensão dos pneus e na condução do indivíduo para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina. As autoridades estão investigando a origem da carga e possíveis envolvidos no esquema.

