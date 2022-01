Acidente entre Dourados e Fátima do Sul deixa ao menos um morto

Uma colisão entre uma caminhonete e um caminhão terminou com uma morte na manhã deste sábado (15), entre as cidades de Dourados e Fátima do Sul.

Conforme as informações divulgadas pelo Dourados Agora, a caminhonete, modelo Saveiro, pegou fogo logo após o acidente e ficou completamente destruída. As primeiras informações são de que o condutor da caminhonete morreu no local.

O caminhão estava no sentido Dourados/Fátima do Sul enquanto a caminhonete estava no sentido contrário. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente e identificação do condutor.

Polícia Civil e perícia estão no local neste momento.