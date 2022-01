Produtores de Dourados podem fazer a inscrição nos cursos técnicos de Agronegócio e Fruticultura

Produtores rurais da região de Dourados tem até o próximo dia 24 para fazer a inscrição nos cursos técnicos de Nível Médio em Agronegócio e em Fruticultura, realizados pelo SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Conforme informado pelo Sindicato Rural de Dourados, o curso tem 20 vagas para cada área e as inscrições para o processo seletivo devem ser feitas pelo site.

Os candidatos aprovados deverão realizar suas matrículas no período de 2 a 7 de março, na secretaria do polo de apoio presencial, localizado no Sindicato Rural.

Ainda segundo o sindicato, as aulas têm início no dia 7 de março e as atividades do curso são semipresenciais. Os encontros presenciais são obrigatórios e representam 30% da carga horária total do curso de Fruticultura e 20% do de Agronegócio.