Acidente com carreta em alta velocidade arranca cabine com motorista dentro

Na manhã desta quinta-feira (27), uma carreta em alta velocidade colidiu contra um outro veículo pesado que estava estacionado, deixando o motorista ferido. O acidente aconteceu na MS-134, após o Córrego Esperança, no trecho que liga as cidades de Batayporã e Nova Andradina.

Segundo Jornal da Nova, a Scania/113 azul, com placas de Umuarama (PR), atrelada a um conjunto bitrem, estava estacionada, quando a Scania/R440, vermelha, com placas de Ivinhema, colidiu contra o bitrem da Scania azul.

Devido a alta velocidade, o impacto fez com que cabine da Scania vermelha fosse arrancada com o motorista dentro. Ele sai do veículo com a ajuda do motorista da carreta azul, que saiu ileso porque no momento do acidente estava dentro da cabine.

Em seguida, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e socorreu o motorista com suspeita de fratura em uma das pernas, ferimentos na cabeça e braços, sendo transportado para o Pronto Socorro do Hospital Regional.

O motorista da Scania azul tinha acabado de verificar um dos pneus do conjunto bitrem e entrado na cabine. Informações apontam que um terceiro veículo de grande porte desviou da carreta vermelha em alta velocidade, fato também testemunhado pelos passageiros de uma van.

As duas pistas ficaram bloqueadas e a PMR (Polícia Militar Rodoviária) da Base Operacional do Vale do Ivinhema sinalizaram a rodovia.