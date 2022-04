Acesso à Cannabis Medicinal será discutido hoje em audiência pública na Câmara

Audiência Pública “Cannabis Medicinal: Direito à Saúde em meio ao Proibicionismo” acontece hoje (27), às 18h, na Câmara de Vereadores de Campo Grande, e contará com a participação dos médicos especialistas Dra. Anana Chaves e Dr. Wilson Lessa, do advogado Felipe Garcia de Nascimento Nechar, além da presença de pacientes que conquistaram qualidade de vida por meio do remédio. O objetivo é abastecer a discussão com informação e ciência acerca do remédio que é a Cannabis, tão necessário para diversas famílias.

É a primeira vez que Mato Grosso do Sul irá discutir o assunto em uma Casa de Leis em uma casa de Leis. O evento é organizado pela Associação Sul-Mato-Grossense de Pesquisa e Apoio à Cannabis Medicinal Divina Flor em parceria com o mandato da vereadora Camila Jara (PT).

Para a vereadora Camila Jara, o debate é válido e importante para esclarecer as dúvidas – muitas vezes colocadas pelo preconceito conservador – e para ampliar as possibilidades de tratamento e bem-estar dos pacientes. “A Cannabis Medicinal é autorizada em mais de 50 países. O uso tem sido estudado no tratamento de mais de 30 doenças e muitas apresentam resultados satisfatórios, mais até que os tratamentos convencionais, que geralmente são bem caros e causam efeitos colaterais. O Brasil, o Mato Grosso do Sul e Campo Grande não podem ficar para trás, precisamos começar a discutir as possibilidades e os caminhos para beneficiar mais pessoas”, defendeu.

Diretora da Associação Divina Flor, Jéssica Camargo Albuquerque, espera que a Audiência Pública possa trazer a população em geral para mais perto do assunto e desfazer tabus sobre o tema. “É necessário desconstruir o preconceito criado em torno desta planta que só tem trazido benefícios a milhares de pessoas, e é por meio desses espaços públicos que iremos conseguir levar informação e acesso a quem precisa”, pontuou.

Outro diretor que estará no evento é Alexander Onça, que participou da fundação da Associação em conjunto com Jéssica e outros colaboradores. Para ele, a associação representa uma luta contra o proibicionismo. “A associação surgiu da necessidade de atender pacientes no estado que não tinham condições de arcar com o custo de medicamentos importados”, explica. Hoje, a Associação atende 354 pacientes humanos e 108 pets.

Antes da Audiência, a Associação prepara uma mobilização com os pacientes para chegarem juntos ao evento na Câmara. A mobilização está marcada para às 16h20, com concentração na Praça das Águas, localizada na esquina da Av. Afonso Pena com Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

O evento é aberto ao público e terá transmissão ao vivo pelas redes oficiais da Câmara pelo Facebook e Youtube e também pela página da vereadora Camila Jara no Facebook.

Com informações da Câmara Municipal de Campo Grande