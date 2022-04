Obras do Reviva interditam novos trechos no centro da Capital

As obras do Reviva Campo Grande continuam e desta vez, novos trechos serão interditados hoje (27) na região central. Além das interdições na Rua Rui Barbosa, condutores devem ficar atentos à outros pontos sinalizados e interditados.

Conforme a prefeitura, a Rua Barão do Rio Branco, entre as ruas José Antônio e 25 de Dezembro, estará fechada para o trânsito hoje.

O serviço que será feito no trecho é o recapeamento, que necessita de interdição total para ser executado. A intervenção será feita em três etapas, sendo o primeiro fechamento na parte da manhã, entre a José António e a 13 de Junho.

Após esse trecho ser finalizado, será fechado o cruzamento da Rua Barão do Rio Branco com a 13 de Junho e a Barão do Rio Branco com a Artur Jorge. Na sequência, liberando esse trecho, a rua Barão do Rio Branco será fechada entre a Arthur Jorge e a 25 de Dezembro. A previsão de liberação é na quinta-feira (28).

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) orienta que os motoristas podem pegar as ruas Padre João Crippa, Marechal Rondon ou a Avenida Afonso Pena como rotas alternativas.

Outra interdição prevista para amanhã, é da Rua Rui Barbosa, entre as ruas Dr Aníbal de Toledo e João Pedro de Souza. O fechamento será total para obra de fresagem, com previsão de abertura no dia seguinte.

Para esse trecho, a orientação da Agetran é, para quem estiver descendo a Rua Rui Barbosa, pode pegar a Aníbal de Toledo, na sequência a 14 de Julho e seguir em direção ao centro.