A mensagem abaixo é fruto da meditação do livro “Ele e eu”, de Gabrielle Bossis

Filho, peço que me olhes seguidamente, sem parar, e o que encontrarás? Encontrarás o meu olhar, pois como poderia ser diferente, uma vez que o meu amor não me permite parar de cuidar de ti, de te animar?

Veja filho, não é o olhar de um vigia te observando para te pegar em alguma falta, a fim de depois te castigar, mas sim o olhar daquele que é o teu Pai, teu Irmão, teu Amigo. Sou como um gigante inclinado sobre o seu filho. Creia na bondade infinita deste gigante, confie em sua força benfeitora.

A tua fraqueza o atrai, pois não pode ser insensível às tuas necessidades, sejam elas quais forem. Quanto mais necessitares, mais rápido e com mais amor se inclinará sobre ti.

Mostra-Me o quanto tens sido miserável durante tua vida, durante o teu dia. Sabes o que farei se, com confiança mostrares a Mim tuas misérias, teus pecados, teus fracassos? Irei abrir os meus braços e te colocarei dentro do Meu Coração.

Entendes agora o por que da ferida do Meu Coração sobre a Cruz? Eu o deixei abrir, para fazer dele um hospital para ti. Desde aquele dia contemplava tuas dores e misérias. Poderia eu ficar insensível? O Meu Coração era o melhor lugar para te curar.

Foi este o motivo pelo qual deixei-Me transpassar pelo soldado, para que mais facilmente pudesse te abrigar. Entra filho, não tenhas medo. É o Amor que te chama, filho querido, destinatário do meu olhar, do meu cuidado, do meu amor.

Texto: Padre Rosenei Pauli