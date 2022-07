Sabadou! Confira receitas de drinks para o seu happy hour

Chegou o fim de semana e com ele aquela vontade de comemorar, seja com uma comida especial ou em uma festa com amigos e família. Para os que planejam celebrar em casa, O Estado Online traz três receitas de drinks fáceis e rápidas para impressionar as visitas.

Vinho Quente

Ingredientes:

1 garrafa de vinho tinto seco de sua escolha;

2 peras e 2 maçãs vermelhas cortadas em cubos;

1 casca de laranja;

250g de açúcar;

200mL de água morna;

Suco de um limão taiti;

Cravo, canela e cardamomo a gosto.

Modo de Preparo:

Misture, em uma panela, o açúcar cristal e a água morna, diluindo bem o conteúdo. Leve para fogo brando com os temperos, a casca de laranja e o suco de limão, deixando cozinhar até ficar bem caramelizado. Depois, adicione o vinho e mais 300mL de água morna, misturando bem e deixando ferver por mais 5 minutos.

Assim que tirar do fogo, adicione as frutas cortadas e sirva ainda quente.

Mimosa

Ingredientes:

150mL de espumante seco;

50mL de suco de laranja natural;

Gelo a gosto;

Twist de limão siciliano.

Modo de Preparo:

Coloque todos os ingredientes na sua coqueteleira com um pouco de gelo e misture delicadamente. Sirva em uma taça de espumante ou de vinho branco, finalizando com o twist de limão siciliano.

Caipirinha

Ingredientes:

80mL de cachaça;

¾ de limão taiti em fatias bem finas;

Gelo e açúcar a gosto;

Fatias de limão para decorar.

Modo de Preparo:

Coloque, em um copo, o limão e o açúcar e macere para extrair o máximo possível de líquido da fruta. Adicione gelo em cubos e misture bem. Finalize com as fatias de limão.