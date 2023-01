Segunda semana de janeiro termina com dia quente e chuvas isoladas

Nesta sexta-feira (13) a previsão da meteorologia é de tempo instável com possibilidades de chuvas isoladas em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Há previsão de tempestades nas regiões sul e oeste e a temperatura máxima pode chegar nos 33ºC, na Capital.

Conforme o Centec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima), durante o verão esse tipo de evento é típico, por conta de altas temperaturas, favorecendo pancadas de chuvas em pontos diversos.

O fim de semana começa com sol que aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre mínima de 28ºC o extremo sul em Dourados e máxima de 30º na região do Pantanal em Aquidauana.

Já na região do bolsão, no leste de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, a temperatura máxima chega aos 31ºC.