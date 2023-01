Batida entre motociclistas dificulta trânsito na Gury Marques

Na tarde desta quinta-feira (12), um acidente na Avenida Gury Marques formou uma longa fila de carros após uma colisão entre duas motocicletas que faziam o contorno na rotatória da Gury Marques sentido Moreninhas.

O acidente envolveu dois motociclistas, uma vitima de 29 anos, auxiliar de armazém que contou que vinha com o tio em uma moto Honda Mix 2011 , marrom e na hora de fazer o retorno um outro rapaz que pilotava uma Honda Titan, azul, colidiu na traseira da moto e devido a velocidade todos caíram.

Os três envolvidos ainda não foram identificados mas ambos conscientes orientados . O rapaz que bateu na traseira da moto, bateu a boca e cortou os lábios. Segundo a médica do SAMU as vítimas foram levadas para pronto socorro para fazer exames de rotina e não tiveram fraturas.

O trânsito foi organizado pela Policia Militar Rodoviária Estadual e ficou lento com uma longa fila de carros devido o acidente que aconteceu próximo das 15h.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook

Com informações: Mariely Barros e fotos: Marcos Maluf