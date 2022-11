Casal colocou cama de menina de 13 anos no mesmo quarto para estuprá-la

Homem de 45 anos e a mulher de 37, foram presos em flagrante, por estupro de vulnerável e tiveram o pedido de prisão preventiva expedido pela Polícia Civil, deferidos pelo Poder Judiciário na última terça-feira (8), na Capital.

O padrasto, segundo a polícia, mantinha relações sexuais com a menina de 13 anos, há cerca de seis meses, com consentimento e junto com a mãe da garota. O caso aconteceu no bairro Nova Lima e foi denunciado pela vítima a uma colega de escola.

A delegada titular da DEPCA (Delegacia Especializada de Atendimento a Criança e Ao Adolescente), Anne Karine Trevisan, explica que a menina que antes dormia na sala da casa, teve sua cama mudada de lugar para que os estupros acontecem.

“A menina contou em entrevista especial que era obrigada a tomar pílula do dia seguinte, sempre após as relações que eram acompanhadas pela própria mãe.

“Os dois foram presos e confessaram em detalhes o crime. Eles foram presos preventivamente”, informou a delegada.

No depoimento, segundo a delegada, a criança detalhou que o acusado ameaçava em tirar o celular se ela se negasse a manter relação. “A menina contou que se dissesse não, ficava sem celular como castigo pela negativa e que nos últimos seis meses os abusos eram diários”, informou a delegada.

Para a polícia, a mãe da criança que permanece presa disse ser ameaçada pelo homem com uma faca para não denunciar os estupros. Os dois continuam presos e responderam o processo reclusos.