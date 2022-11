Leilão das rodovias garante R$ 3,5 bilhões nos 412 km de rodovias em MS

Com a proposta de outorga de R$ 151 milhões, o Consórcio Way Brasil ganhou a concessão de mais de 412 km de rodovias em Mato Grosso do Sul. Serão mais de R$ 3,5 bilhões em investimentos, ao longo dos 30 anos de contrato.

Os trechos da MS-112 e das BRs 158 e 436 – que passam pelos municípios de Três Lagoas, Selvíria, Inocência, Aparecida do Taboado, Paranaíba e Cassilândia – vão ganhar em melhorias que passam desde a construção de acostamentos, terceiras vias, acessos, alargamento de pontes, postos policiais e de fiscalização fazendárias, socorros mecânicos e de saúde, entre outros.

A região abriga grandes indústrias do setor produtivo de Mato Grosso do Sul, como da celulose, agropecuária, silvicultura, frigorífica e açúcar, que estão instaladas neste corredor econômico.

“Esse leilão de mais de 412 km de rodovias estadual e federais, que se conectam, e que liga os estados de Minas Gerais, São Paulo e Goiás, é extremamente positivo porque é uma região de muito desenvolvimento industrial, da agropecuária e da produção de grãos”, frisou o governador Reinaldo Azambuja, que considera que esses investimentos darão mais competitividade, além de segurança para a população que usa as estradas.

O secretário de Infraestrutura, Renato Marcílio, disse que encerra um ciclo de muito êxito. “Projetos como este, fazem a gente ter a exata noção de um fechamento de um ciclo de ouro na gestão de infraestrutura para Mato Grosso do Sul”.

A fiscalização do contrato, desde a concepção até a implantação, será da AGEMS (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul). Para Carlos Alberto de Assis, diretor-presidente da Agência, mais uma contratação de um projeto de PPPs mostra a credibilidade do Estado no cenário econômico.

“AGEMS vai fazer o seu papel e fiscalizar com o que foi acordado aqui seja cumprido. Esse é mais um dos avanços do Estado que acertou quando decidiu pelas PPPs para promover o desenvolvimento.”

O grande vencedor do leilão das rodovias foi o Consórcio Way Brasil, que já detém a concessão da MS 306, desde 2019.

Giovanni Mott, diretor financeiro do consórcio Way Brasil, disse que “o resultado é um importante ativo para o grupo porque dá início a nossa plataforma que tem 100 % de sinergia com nosso projeto já existente na MS-306”.

Os R$ 151 milhões da outorga estão vinculados ao Fundersul (Fundo de Desenvolvimento dos Sistema Rodoviários de MS). “É o leilão do ganha-ganha, ganhamos os investimentos nestas rodovias e ganhamos mais Capital para aplicarmos em estradas de outras regiões do Estado”, finalizou o governador.

A Procuradora-Geral do Estado, Ana Carolina Garcia Ali, também esteve presente no evento.

Com informações do Portal MS.