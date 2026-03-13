Vigilante morre após colisão entre moto e carro em avenida Ceará

Um vigilante de 49 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na noite de quarta-feira (11), na Avenida Ceará, na região da Vila Antônio Vendas, em Campo Grande. A vítima foi identificada como Luis Mario, que seguia de motocicleta para o trabalho no momento da batida.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 19h20. Luis trafegava pela avenida quando um carro, que vinha no sentido oposto, realizou uma conversão à esquerda para acessar a Rua Luiz Freire Benchetrit. Durante a manobra, houve a colisão com a motocicleta conduzida pelo vigilante.

Após o impacto, Luis foi socorrido e encaminhado à Santa Casa. Ele chegou à unidade hospitalar com quadro de trauma grave. Exames realizados durante o atendimento apontaram a presença de líquido na cavidade abdominal, e o estado de saúde evoluiu para um choque hemorrágico.

Apesar das tentativas de reanimação feitas pela equipe médica, o vigilante não resistiu aos ferimentos e morreu às 22h15 do mesmo dia.

Ainda conforme o registro policial, Luis Mario estava a caminho do trabalho, onde atuava como vigilante. Ele cumpria a segunda noite de serviço no posto da Justiça Federal, localizado também na Avenida Ceará.

O boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado na manhã de quinta-feira (12). As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades.