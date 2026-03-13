Filho agride pai após ele recusar a dizer a senha do wi-fi, e Campo Grande

No fim da tarde desta quinta-feira (12), um homem, de 20 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso em flagrante após agredir o próprio pai, de 67 anos. O caso aconteceu no Loteamento Parque dos Sabiás, em Campo Grande. Na ocasião, o idoso se recusou a dizer a senha do Wi-Fi e entregar o celular.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou aos policiais que mora com o filho e que episódios de violência como esses são recorrentes. Na ocasião, o filho deu socos em seu abdômen. Quando questionado, o idoso afirmou que estava bem. Entretanto, já na delegacia para prestar queixa, reclamou de dores nas costas, no pescoço, no abdômen e no braço direito.

Aos policiais, uma testemunha, vizinha da vítima, informou que costuma escutar vários pedidos de desculpas vindo da residência, reforçando a recorrência das agressões. Durante a abordagem, o filho não apresentava lesões aparentes e não estava com documentos de identificação.

O autor foi preso em flagrante e passará por audiência de custódia. O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada).