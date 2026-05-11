“Golpe do seguro”: Homem é preso após fingir furto de caminhonete, em MS

Neste domingo (10), a Policia Civil esclareceu um caso inicialmente registrado como furto de uma caminhonete, mas que se tentativa de uma fraude contra seguradora, conhecida como “golpe do seguro”. O caso a 137 quilômetros de Campo Grande.

O proprietário do veículo, um homem de 37 anos, procurou a delegacia afirmando que sua caminhonete Ford Ranger havia sido furtada durante a madrugada, enquanto estava estacionada em frente à residência onde mora.

Conforme o relato inicial, ele teria descoberto o desaparecimento após ser informado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) de que o veículo havia sido abordado na região de Corumbá.

Enquanto o boletim era registrado, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências e identificaram inconsistências na versão apresentada pelo homem. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que ele estaciona a caminhonete, retira objetos do interior do veículo e faz verificações utilizando a lanterna do celular. Depois disso, dois homens chegam ao local e saem com a caminhonete sem qualquer sinal de arrombamento ou violência.

As investigações também apontaram que os ocupantes abordados pela PRF estavam com a chave reserva do veículo, situação considerada incompatível com a versão de furto. Outro detalhe que chamou atenção dos policiais foi a ausência de objetos pessoais na caminhonete, apesar da alegação de uso diário do automóvel.

O veículo foi interceptado pela PRF na BR-262, na região de Corumbá. Dois homens, de 24 e 23 anos, estavam na caminhonete.

Durante a abordagem, um dos envolvidos contou que havia sido contratado para levar o veículo até a fronteira em troca de dinheiro e afirmou que o proprietário sabia da ação. Segundo ele, o falso registro de furto seria utilizado para acionar o seguro.

Diante das evidências, o dono da caminhonete foi novamente ouvido e confessou ter planejado a fraude para tentar receber indenização da seguradora.

Ele foi preso em flagrante pelos crimes de denunciação caluniosa e tentativa de estelionato. Os outros envolvidos também foram encaminhados para a delegacia.