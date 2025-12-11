Vendedor ambulante é preso após tentar matar estudante em chiparia no Aero Rancho

Um vendedor ambulante de 37 anos foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (10) após tentar matar um estudante de 29 anos dentro de uma chiparia localizada na Avenida Rachel de Queiroz, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O caso mobilizou a Polícia Militar, que encontrou o suspeito já imobilizado por populares no interior do estabelecimento.

De acordo com o relato do estudante, ele e a esposa caminhavam a duas quadras dali quando foram abordados pelo vendedor, que ofereceu tapetes. O casal recusou a compra e, imediatamente, passou a ser alvo de xingamentos. O ambulante, segundo a vítima, apresentava sinais de embriaguez.

Após o desentendimento inicial, o casal seguiu até a chiparia. Minutos depois, o vendedor entrou no local e passou a causar tumulto. O estudante pediu que ele se retirasse, mas foi novamente ameaçado de morte. Em seguida, o suspeito deixou o estabelecimento, buscou um canivete em seu carrinho de tapetes e retornou armado.

Ao perceber que seria atacado, o estudante entrou em luta corporal com o ambulante, conseguiu desarmá-lo e o imobilizou com auxílio de outras pessoas que estavam no local. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o agressor em flagrante, apreendendo o canivete utilizado na tentativa de ataque.

Na delegacia, o comportamento do suspeito continuou ameaçador. Ele reiterou as ameaças ao estudante e afirmou que voltaria ao local para matá-lo. Diante das circunstâncias, o caso foi registrado como tentativa de homicídio e ameaça. A Polícia Civil investiga o episódio e o vendedor permanece detido.

