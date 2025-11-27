Veículos roubados e carregados com mais de 2 toneladas de maconha são apreendidos em Ponta Porã

Drogas foram encontradas abandonadas em área de mata após tentativa de fuga na MS-164

Dois veículos carregados com 2.180 quilos de maconha foram apreendidos nesta quarta-feira (26) no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã. A carga estava em uma Mitsubishi L200 Triton e em um Fiat Strada, ambos encontrados abandonados perto de uma área de mata após tentativa de fuga.

A ação ocorreu durante bloqueio viário na MS-164, zona rural do município. Ao avistarem a fiscalização, os condutores retornaram na pista e seguiram por uma estrada vicinal dentro do assentamento. As buscas levaram à localização dos veículos, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Em consulta, foi identificado que as placas da L200 Triton eram falsas e que o veículo havia sido roubado em Atibaia (SP) em novembro do ano passado.

A estimativa é de que o material apreendido tenha valor aproximado de R$ 4,5 milhões. Veículos e drogas foram entregues à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

