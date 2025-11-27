Cartas do Papai Noel dos Correios podem ser adotadas até 12 de dezembro

Campanha mantém milhares de pedidos disponíveis no site e chama voluntários para apadrinhar crianças

A campanha Papai Noel dos Correios segue ativa e com milhares de cartas aguardando adoção no site oficial. A iniciativa, aberta no início de novembro, permite que qualquer pessoa escolha um pedido e entregue o presente em uma agência participante. Em Mato Grosso do Sul, o prazo para adotar segue até 12 de dezembro, e os presentes devem ser entregues até 15 de dezembro.

Segundo os Correios, mais de 250 mil cartas já foram disponibilizadas em todo o país. Desse total, quase 107 mil foram adotadas. A ação tem como objetivo incentivar o hábito da escrita entre crianças e estimular habilidades cognitivas e emocionais, ao mesmo tempo em que oferece apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

Podem participar crianças de escolas públicas até o 5º ano do ensino fundamental, instituições parceiras — como abrigos, creches e núcleos socioeducativos — além de crianças da sociedade com até 10 anos e em vulnerabilidade social. Pessoas com deficiência, independentemente da idade, também podem enviar cartas.

A adoção é feita exclusivamente pela internet: basta acessar o site da campanha, selecionar uma carta e seguir as orientações para a entrega do presente.

