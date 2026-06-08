Três são baleados em frente a residência por homens em moto, no Jardim Nhanhá

Na noite deste domingo (07), três homens, de 20, 22 e 26 anos, foram vítimas de tiros de armas de fogo, no bairro Jardim Nhanhá, em Campo Grande. No momento do crime, os jovens estavam sentados na frente de uma residência, quando foram alvo de atirados em uma motocicleta.

Segundo informações do boletim de ocorrência os três estavam sentados na rua Rua Eduardo Perez, quando homens em um moto, que não foram identificados, passaram pelo local atirando. Ao todo, forma cerca de seis disparos contra as vítimas. Um dos jovens ainda tentou escapar pulando o muro da casa vizinha, mas foi atingido.

Dois dos jovens receberam os primeiros socorros de moradores e foram encaminhados para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Leblon. Já o terceiro, foi levado pela própria mãe para receber os atendimentos. Todos foram transferidos para a Santa Casa.

Ainda de acordo com o registro, a Policia Civil e a perícia científica foram acionados. No local, foram encontrados cinco estojos de munição calibre 9 milímetros deflagrados.

O caso foi registrado Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito, na forma tentada.

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